Bologna, Mihajlovic: "La Lazio ha fatto un tiro e mezzo e due gol..."

ROMA - "Nelle ultime tre partite si parla sempre delle stesse cose. Giochiamo meglio degli avversari ma torniamo a casa senza punti". Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovc a Dazn dopo il match con la Lazio: "Mi dispiace per i ragazzi: ci puniscono al primo errore. Siamo sfigati, ma la fortuna ce la dobbiamo guadagnare. Loro con un tiro e mezzo hanno fatto due gol: dobbiamo tenere duro, la strada è lunga. Dobbiamo continuare a lavorare e tirare fuori gli attributi, l'unica certezza è che giochiamo bene, ma serve qualcosa di più per vincere. Contro le grandi squadra capita di subire gol al primo errore: i grandi giocatori fanno questo. Con la prestazione di oggi, così come con quella con il Sassuolo, i risultati arrivano, dobbiamo restare calmi e lavorare, ci sono cosa da migliorare: cercare di segnare di più ma anche di prenderne di meno".

