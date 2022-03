Sansone, il dodicesimo uomo che cambia il volto del Bologna

BOLOGNA - È passato un anno dall'ultima volta in cui Nicola Sansone è andato a segno. Era il 27 febbraio 2021, 2-0 alla Lazio, poi più nulla. Ci è andato vicino sabato scorso contro la Salernitana, con un tiro a giro dai 20 metri che ha sbattuto sull'incrocio dei pali. Ma se il gol fatica ad arrivare, Sansone è senza dubbio, statistiche alla mano, tra i giocatori che quando subentrano incidono maggiormente sulle sorti della partita. E a proposito di numeri, gli assist da lui fatti sono 5:

a cominciare dalla prima di campionato proprio con la Salernitana, quindi Genoa, Cagliari, Torino e l'ultimo con lo Spezia. Insomma niente male per un giocatore che non parte da titolare. E adesso? Manca la ciliegina. Quella dei gol. Già perchè questo Bologna deve ancora lottare, la salvezza non è ancora arrivata, al di là del fatto che i felsinei non dovrebbero avere problemi, ma per Sansone sbloccarsi sarebbe una manna dal cielo. Domenica c'è il Torino e chissà...magari è la volta buona per gonfiare la rete. Sansone ci spera, i tifosi pure.