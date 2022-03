Bologna, Mihajlovic mette le gerarchie in discussione

BOLOGNA - Provare a stare dentro le prime dieci, finché sarà possibile. E' questo il pensiero di Sinisa Mihajlovic: e il tecnico del Bologna sta cercando di trasmetterlo alla squadra. Il pericolo, infatti, è quello comune a tutte le squadre della "terra di mezzo" tra salvezza e le grandi: facile da capire visto che tutte queste, lottando per un obiettivo concreto, non possono permettersi il minimo errore e quindi più facilmente si calano all'interno della partita. A questo punto del campionato quindi, se l'aspetto tecnico pesa ancora molto, è chiaro anche che le motivazioni possano fare la differenza. Del resto se non metti la stessa determinazione di un'avversaria che si gioca obiettivi concreti, è chiaro che i valori tecnici possano non bastare. Uno stimolo per il Bologna sarà intanto quello di raggiungere la salvezza matematica, ma è chiaro che per il finale di stagione servirà chi la motivazione riesce a trovarsela da sé. Ed è per questo che le gerarchie possono essere a rischio: in settimana i giocatori dovranno avere il fuoco dentro per meritarsi la maglia della domenica.