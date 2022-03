Bologna, Mihajlovic: "Torino? Voglio vincere. Possiamo ancora arrivare tra le prime dieci"

BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic sfida la sua ex squadra. Domani al Dall'Ara arriva il Torino. Queste le parole del tecnico serbo nella conferenza stampa pre partita. " C'è un punto di differenza , vincendo domani andremmo a 35 punti che nelle ultime stagioni vorrebbe dire salvezza . Non è il nostro obiettivo salvarci, ma i conti si fanno come sempre alla fine e possiamo ancora arrivare nelle prime dieci . Adesso ci aspetta un ciclo di partite difficile e dopo questi quattro match sapremo meglio dove potremo arrivare. I mesi di febbraio e marzo sono sempre i più difficili".

Saputo? Avremo modo di confrontarci

"Le critiche sono giuste, leggerò l'intervista e conoscendo la persona so che ha detto cose in maniera pacata. Non esistono uniche verità ma bisogna mettere assieme i tasselli per arrivare a una verità condivisa. Quando ci vedremo avremo modo di spiegarci. Quando vivi dall'altra parte del mondo è difficile capire cosa accade qui. Il campionato non è finito e avremo modo di confrontarci".

Arnautovic? Non ci sarà

"Arnautovic non ci sarà. Non ci voleva, ma chi giocherà sono sicuro che darà tutto. Abbiamo davanti giocatori che possono fare ciò che mi aspetto e vedendo come gioca il Toro forse potremo metterli in difficoltà senza una vera e prima punta. Soriano falso nueve? Può essere una soluzione. Sansone? Ho fiducia in lui, è un giocatore di qualità e personalità. Ha sempre risposto presente, ogni volta che l'ho chiamato in causa".

Theate? Arriverà lontano, ha capito la lezione

"Quando vieni convocato in nazionale rischi di montarti la testa. Ne abbiamo parlato ma per lui non era così. Adesso è in ripresa e sta capendo. Sicuramente deve migliorare su alcune cose, ma sono sicuro che arriverà lontano".