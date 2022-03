Bologna, Arnautovic può tornare

BOLOGNA – Mihajlovic può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il tampone di Marko Arnautovic è negativo e l'austriaco potrà esserci contro la Fiorentina, anche se solo tra giovedì e venerdi si saprà se dall’inizio o a partita in corso. Dopo che oggi il tampone sarà ripetuto e Arnautovic avrà superato i test medici per poter tornare ad allenarsi, il bomber dei felsinei nel pomeriggio sarà a Casteldebole e dal giorno successivo potrà riabbracciare anche i compagni. E’ chiaro che nei primi giorni dovrà allenarsi in maniera differenziata e solo a fine settimana si riunirà ai compagni: solo a quel punto in base alle sue condizioni fisiche Mihajlovic deciderà se farlo partire dal primo minuto. Contro il Torino, il Bologna ha pagato terribilmente la sua assenza, in questo momento della stagione i punti valgono doppio, ecco quindi che il suo rientro è una vera e propria manna dal cielo e Mihajlovic avrà la concretezza che mancava in attacco.