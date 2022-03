BOLOGNA - Ripresi oggi gli allenamenti del Bologna in vista del prossimo incontro con la Fiorentina. Il programma odierno ha previsto una seduta atletica, lavoro tattico e partitella. Arnautovic è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni; differenziato per Theate e Vignato. Gli esami cui sono stati sottoposti De Silvestri e Medel non hanno evidenziato lesioni: i giocatori svolgeranno un programma personalizzato e le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno.