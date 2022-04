Bologna in rete con Mihajlovic

BOLOGNA- Sinisa Mihajlovic non molla un centimetro, e nonostante le difficoltà sta facendo di tutto per seguire da vicino la sua squadra. Nella giornata di oggi il tecnico rossoblù parlerà ai suoi giocatori attraverso una video chiamata direttamente dall'Ospedale Sant'Orsola. La domanda che tutti si fanno riguarda la reazione dei nuovi come Arnautovic, Theate, Aebischer e Barrow, che sono abituati a vedere un Mihajlovic certamente diverso. Lo scopo fondamentale di questo "incontro" è quello di caricare la squadra in vista della trasferta di lunedì a San Siro contro il Milan, con l'auspicio che tutti i rossoblù mettano in campo quel qualcosa in più che finora è mancato. Per il Bologna non ancora salvo contano soltanto i fatti, e la consapevolezza di rivedere il proprio allenatore a Maggio a Casteldebole dovrà tirare fuori orgoglio e ferocia nei rossoblù, come nel 2019 quando l'unione di tutte le componenti portò ottimi risultati.