Medel e Bologna, a furor di popolo

BOLOGNA - A Bologna ora sono tutti pazzi di Medel. E poco importa ai tifosi rossoblù se adesso il cileno rischia una squalifica pesante da parte del giudice sportivo e se l’arbitro non avrà usato il buon senso quando ha scritto il referto. La verità è che i tifosi bolognesi sono stati letteralmente conquistati dal gesto che il Pitbull ha fatto uscendo dal campo dopo il cartellino rosso. In pratica evidenziando il simbolo del Bologna cucito sulla propria maglia è come se Medel avesse voluto far vedere a tutti come la sua squadra dovesse vivere una nuova ingiustizia al cospetto della Juventus, perché noi siamo il Bologna e di conseguenza possono farci questo e altro. Un comportamento che ha fatto passare in secondo piano anche l'espulsione. Perché il discorso è uno solo, anche se manca la controprova: in 10 contro 11 il Bologna avrebbe potuto vincere ugualmente la partita, mentre in 9 ha rischiato addirittura di perderla. E sarebbe stata una beffa atroce. Inuitle nasconder che il Bologna confidi nell'arbitro Sacchi che si sia calato nella realtà del momento e non calchi la mano, sperando che la giornata di stop sia solo una, visto che mancheranno pure Soumaoro e Arnautovic.