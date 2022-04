Saputo a Bologna per Sartori

BOLOGNA - Tra venerdì e sabato Joey Saputo è atteso a Bologna: assisterà alle gare con l'Udinese e con l'Inter. Ma, sopratttto, il viaggio di Saputo è legato alla questione del responsabile dell'area tecnica. E Fenucci ha tra le mani il pezzo da novanta: ha infatti ottenuto la disponibilità di Giovanni Sartori, che sarebbe intenzionato a separarsi dall'Atalanta. Sarebbe un colpo importante per i rossoblù: Sartori è l'uomo che ha contribuito all'approdo in Champions del Chievo e alla costruzione dei successi dell'Atalanta. E' chiaro che se fosse lui a prendere il posto di Bigon, sarebbe un salto di qualità per il Bologna. E del resto, anche se il Bologna sta chiudendo bene il campionato, Saputo e Fenucci probabilmente hanno capito che il ciclo sia ormai alla fine. Discorso diverso per Mihajlovic: è chiaro che prima di prendere una decisione occorrerà avere il nero su bianco con il responsabile dell'area tecnica e anche dopo l'uscita di Sinisa dall'ospedale, non dimenticando che l'allenatore ha ancora un anno di contratto.