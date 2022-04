Bologna, Barrow non può più attendere

BOLOGNA - Il tempo scorre e Barrow non trova più la via della rete. Si è smarrito l'attaccante gambiano del Bologna. Mai come in questo momento la squadra ha bisogno del suo apporto. E' partita la volata finale, quella dove sbagliare non sarà più concesso. Ma è chiaro, che Musa si deve "svegliare". Conoscendo la sua grande sensibilità, Mihajlovic non gli metterà tanta pressione addosso quando tra oggi e domani e soprattutto domenica mattina, parlerà alla squadra, ma state certi che un paio di battute gliele tirerà. Marko Arnautovic è tornato amico del gol, ma domenica contro l'Udinese sarà squalificato e a meno di ripensamenti Sinisa e lo staff, dovrebbero buttare nella mischia Barrow, affidandogli le responsabilità dell'attacco. Il gambiano non finisce nella voce marcatori del tabellino dal 5 dicembre, domenica di Bologna- Fiorentina. L'Udinese potrebbe rivelarsi la partita giusta per sbloccarsi (dopo 140 giorni) visto e considerato che all'andata fu il migliore in campo, segnando un grande gol e facendo ammattire i difensori friulani che poche volte riuscirono a prenderlo, non dando mai punti di riferimento. Sarà la volta buona? Chissà...