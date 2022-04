Bologna, Sansone adesso ci ha preso gusto

BOLOGNA- Adesso ci ha preso gusto. Fino alla gara di domenica scorsa Nicola Sansone non aveva ancora segnato in questa stagione. Qualche occasione gli era capitata: tre i legni colpiti e una ventina i tiri scoccati verso lo specchio dell’avversaria di turno. Ma in 886 minuti giocati l’esterno d’attacco rossoblù era rimasto sempre a secco. Niente di niente alla voce marcature. Poi ecco la porta girevole del suo campionato: Sansone subentra nella partita casalinga con l’Udinese. Non una novità per lui. Delle sue 25 presenze in questa serie A, appena 6 sono state da titolare. Ma domenica scorsa, dopo pochi secondi dal suo ingresso in partita, ecco che si ribalta il mondo di Nicola. Da giocatore che spreca le occasioni da rete che gli capitano a Re Mida del gol: nelle ultime due giornate ha tenuto una media di un gol ogni 27 minuti giocati. Il numero 10 del Bologna con un tap-in facile, facile regala il 2-2 ai suoi compagni. Non appagato, pochi giorni dopo, sempre nella porta sotto la Curva Bulgarelli, cuore caldo del tifo bolognese, trova la rete della vittoria sull’Inter. Un successo che mancava al Dall’Ara da 20 anni. "Sul gol ho visto la palla forte e lunga, ho fatto pressione sul portiere e sono stato fortunato, ma serve sempre crederci". Lui, subentrato ci ha creduto come e forse più di tutti i compagni. "Bisogna crederci anche quando non pensi di poter fare gol. Radu ha fatto un errore e l’ho buttata dentro". E ora che si è sbloccato Sansone ha voglia di non fermarsi, anche se lui un bomber da doppia cifra sicuramente non lo è. Può però diventare un giocatore che segna reti importanti. Queste due in rossoblù hanno entrambe permesso di portare a casa punti.