BOLOGNA- Continua la preparazione in vista del match contro il Venezia per il Bologna. Questa mattina a Casteldebole, con il ritorno al lavoro sul campo del Mister Sinisa Mihajlovic, la squadra ha svolto una seduta tecnica e una serie di partitelle a campo ridotto: tutti in gruppo ad eccezione di Dijks che ha svolto allenamento differenziato