Bologna, Cambiaso o Ayrton: Sartori ci prova

BOLOGNA- Il Bologna è a caccia di esterni di sinistra di centrocampo viste le sempre più probabili partenze di Dijks e Hickey. Le prime scelte di Sartori sono due, Ayrton Lucas, 24 anni, brasiliano del Flamengo, rientrato in Brasile dallo Spartak Mosca e Andrea Cambiaso del Genoa. Sartori e la propria squadra seguono Ayrton da almeno due anni e su questo calciatore brasiliano che sa attaccare ma anche difendere sono sempre state stilate buone relazioni. In que ste ultime ore il direttore tecnico del Bologna ha riallacciato i contatti con gli agenti di Ayrton Lucas, anche per verificare qual è la cifra che servirebbe per portarlo a Casteldebole. Cambiaso per il momento tuttavia non considera il Bologna come una priorità, essendo nel mirino di squadre che hanno obiettivi diversi da quelli del club rossoblù. Al Bologna piace anche Luca Pellegrini, che come controindicazione ha solo i numeri del suo ingaggio, di poco superiore ai 2 milioni di euro. Sartori ha anche una stima infinita nei confronti di Joakim Maehle dell’Atalanta, ma sembra che Gasperini non sia orientato a mollare l’esterno danese, di conseguenza il Bologna potrebbe dirottare il proprio sguardo su Giuseppe Pezzella.