Pezzella e Doig, il Bologna accelera

BOLOGNA- L'alternativa al grande obiettivo Cambiaso per la fascia sinistra del Bologna è Giuseppe Pezzella. E il sostituto? Molto probabilmente Josh Doig, classe 2002, il cui cartellino appartiene all’Hibernian, che a oggi sembra in vantaggio rispetto a Doron Leidner, anche lui classe 2002, difensore di piede sinistro dell’Hapoel Tel Aviv e della nazionale israeliana. Ma Sartori e Di Vaio non hanno definitivamente mollato Andrea Cambiaso, che era la loro prima scelta, la verità è che stanno ancora seguendo cosa sta accadendo sul suo conto, con Inter, Juventus, Atalanta e Fiorentina fortemente interessate a lui. Nelle ultime ore Sartori ha parlato a lungo con Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, e l’argomento del loro confronto è stata la formula del trasferimento, perché Pederzoli avrebbe voluto cedere Pezzella a titolo definitivo o quanto meno in prestito con obbligo di riscatto nel giugno del 2023, mentre Sartori lo chiede in prestito con diritto di riscatto. La sensazione è che si stia andando lungo questa seconda strada, magari con l’inserimento nell’operazione di alcuni bonus in più. Perché Doig almeno per il momento è in vantaggio su Leidner? Perché l’esterno sinistro dell’Hibernian sembra un giocatore più fatto e più pronto del ragazzo israeliano, poi perché viene da un campionato di sicuro maggiormente competitivo e infine perché è più strutturato con i suoi 190 centimetri. Tenendo anche presente come in caso di necessità possa essere impiegato anche da centrale di sinistra della difesa, avendo buone potenzialità e tanta determinazione nella fase di non possesso palla. Come potete capire, attualmente l’idea del Bologna è quella di trovare una nuova sistemazione a Mitchell Dijks.