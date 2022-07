Bologna-Az Alkmaar 0-1: Soriano e compagni ko in amichevole

ALKMAAR (Olanda) - Amichevole di un certo spessore per il Bologna, sconfitto per 1-0 dall'Az Alkmaar. In Olanda Arnautovic e Barrow compongono il tandem offensivo felsineo, con alle spalle Soriano. Tra i volti nuovi del Bologna dal 1' ecco il centrocampista scozzese, Lewis Ferguson e il laterale greco Lykogiannis. In difesa accanto a Medel e Theate un posto per il 16enne Wisdom Amey. Si parte con un Skorupski subito chiamato in causa su tiro di De Jong da distanza ravvicinata. Al 21' vicino al gol Lykogiannis su punizione: respinta di Vindahl. Al 25' ci prova Arnautovic da fuori, ma il suo tiro va fuori di poco. Molto ispirato Barasi che si vede però negare la via della rete da due grandi interventi di Skorupski. Al 42' però ecco il vantaggio dell'Az Alkmaar con la rete di Buurmeester. Nella ripresa tenta di agguantare subito il pareggio Barrow: il portiere dei padroni di casa riesce però a sventare in angolo. Entrano in campo Bardi, Cambiaso, Aebischer, Vignato, Orsolini, Motolese, Mbaye e Sansone. Gli olandesi tengono bene il campo, riuscendo a disinnescare i tentativi del Bologna. Si chiude con una sconfitta (1-0) per gli uomini di Mihajlovic un test ben impegnativo in terra olandese.