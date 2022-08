Bologna, Mihajlovic: "Orsolini? Gioca. Possibili sorprese dal mercato"

BOLOGNA - Alla vigilia di Bologna-Hella Verona , è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei felsinei, Sinisa Mihajlovic . Queste le sue parole in vista della gara contro gli uomini di Cioffi : "Un peccato quello che è successo a Roma, dobbiamo migliorare la nostra gestione emotiva. Non dobbiamo farci male da soli. Forse ho sbagliato anche io con i cambi. Mi dispiace, non abbiamo gestito bene il tutto. Domani dovremo essere bravi a gestirci meglio, essere aggressivi ma stando attenti alle ammonizioni. Affrontiamo una buona squadra, non ci dobbiamo illudere che hanno preso 9 gol in due gare. Il Verona è forte e perciò dovremo prestare molta attenzione ai loro contropiedi e alle loro palle inattive".

"Orsolini? Non porto rancore, può giocare, in difesa siamo in emergenza"

"Io non porto rancore. Non volevo vedere ritardi e lui e Kevin Bonifazi sono arrivati in ritardo. Per Orso era la prima volta per Kevin no, ma ho dovuto fare così. Ora i ragazzi arrivano tutti in orario, ma non ho problemi. Per me lui ha possibilità di giocare. In difesa siamo un pò in difficoltà. De Silvestri e Lykogiannis possono giocare tutti e due dietro nella linea a tre. Lucumì non è disponibile e per Sosa è ancora presto, verrà in panchina ma vedremo. Siamo in emergenza ma qualcosa sicuramente faremo".

"Lucumì è come Theate e Tomiyasu, per Sosa ci vorrà del tempo"

"I due nuovi possono darci una mano in tempi però diversi. Lucumì è un giocatore tipo Tomiyasu e Theate, ci metterà meno per ambientarsi. Sosa ha quattro anni di meno, ci vorrà del tempo. Lucumì mi ha fatto un ottima impressione".

"Il mercato può regalare sorprese negli ultimi giorni"

"Il mercato? Possono succedere molte cose, mancano ancora 11 giorni. C'è tempo, vogliamo fare le cose per bene, non prenderemo tanto per prendere. Cercheremo qualcuno di migliore di quelli che abbiamo. Penso che tutti gli allenatori sperano di avere la squadra pronta il prima possibile, ma capita di arrivare agli ultimi giorni. Questo non vale solo per il Bologna, il cambiamento capita anche alla fine. Il mercato quest'anno è così. Poche squadre non sono complete, difficile a parte alcune di vertice. Negli ultimi giorni di mercato comunque può succedere di tutto".

Schouten: "Rinnovo? Ci siamo"

A fianco di Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa anche il centrocampista Jerdy Schouten: "Mi sento bene, voglio fare una grande stagione con la squadra. La Nazionale? A volte ci penso ma non cambia molto, devo giocare sempre bene. Rinnovo? Quasi fatta, ci siamo".