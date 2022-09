Mihajlovic: "Bologna, manca la rabbia per chiudere le partite"

BOLOGNA - "Il nostro probnlema è che manca la rabbia per chiudere le partite o per difendere il risultato. Abbiamo avuto circa 10 occasioni, sbagliando gol clamorosi". Lo ha dichiarato il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, a Dazn dopo la gara con la Salernitana: "E' una rabbia che devi avere dentro, non la puoi allenare. Così diventa diffcile, segniamo poco e alla fine uno lo prendiamo sempre. I cambi? Nel primo tempo è mancata fisicità, allora ho cercato di cambiare gli esterni e ho inserito Soriano. Abbiamo alzato il baricentro e creato diverse occasioni, ma quando sbagli tutte queste occasioni, alla fine è giusto pareggiare. Sansone? Ha fatto bene, ha avuto numerose occasioni. E' generoso, apre spazi e dà il massimo sempre", ha concluso Mihajlovic.