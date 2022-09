Bologna, due milioni per Thiago Motta

BOLOGNA - Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità, ma Thiago Motta è praticamente già il tecnico del Bologna: firmerà un biennale a 2 milioni di euro circa, staff compreso. Il nuovo allenatore è atteso per domani in città, ma il primo allenamento lo dirigerà lunedì: contro la Fiorentina sulla pachina rossoblù ci saranno Luca Vigiani e Paolo Magnani. E' stato quindi Thiago Motta a spuntarla in una corsa che aveva visto come primo favorito De Zerbi che però è stato irremovibile: avrebbe dato l'ok solo in caso di dimissioni di Mihajlovic. E Motta l'ha spuntata anche sull'altro candidato Ranieri, un nome che ha tentato a lungo il Bologna per la serenità, derivata dalla lunga esperienza, che avrebbe usato nel gestire il non semplice dopo-Mihajlovic. Ma alla fine hanno prevalso, da una parte, la scelta coraggiosa e dall'altra, l'entusiasmo di Motta, pronto a prendere le redini della squadra da lunedì.