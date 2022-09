Bologna: Sansone, la punta per ogni occasione

BOLOGNA - In estate sembrava che stava per andarsene, perchè non serviva più al reparto offensivo del Bologna. C'è invece un attaccante, che va bene per tutte le stagioni, i moduli, le posizioni, le tattiche. È Nicola Sansone. Per Thiago Motta non è un dettaglio sapere di avere in rosa un giocatore così duttile e anche ieri, nell'amichevole dei rossoblù contro la Primavera, il tecnico italo-brasiliano ha schierato Sansone (nel secondo tempo) a piedi "giusti", cioè a destra, posizione che permette al giocatore rossoblù di svolgere una funzione di cross, ma anche tiro. Può giocare lì, ma anche come seconda punta, come esterno dall’altra parte (a sinistra, e di solito è lì che gioca), qualcuno lo vede persino trequartista. Quindi Thiago Motta sta pensando seriamente di offrirgli un posto in attacco. Una metodologia di lavoro fatta anche di tentativi, di prove. Anche se la teoria qualche punto fermo ce l’ha. Per esempio Arnautovic è una certezza, difficile prescindere da lui. Ma per tutti gli altri il discorso cambia radicalmente. A 31 anni, insomma, Sansone è pronto a ritagliarsi un ruolo importante. Per lui si tratta della quinta stagione in rossoblù e con il nuovo corso targato Motta, per Sansone si prospetta un cammino ancora lungo sotto le due torri.