Bologna, verso il Monza: Arnautovic ancora a riposo

BOLOGNA - Dopo aver trovato il primo successo in campionato con Thiago Motta in panchina, prosegue la preparazione del Bologna in vista del match contro il Monza, in programma lunedì sera all'U-Power Stadium. Ecco il report pubblicato sul sito ufficiale del club rossoblù: "Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù a #MonzaBFC di lunedì in Brianza: oggi la squadra ha svolto lavoro tattico e poi atletico, fra palestra e campo. A riposo Marko Arnautovic, differenziato per Jerdy Schouten e Denso Kasius, terapie per Kevin Bonifazi".