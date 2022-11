Bologna, verso il Torino: recuperati Arnautovic, Kasius e Schouten

BOLOGNA - Dopo la vittoria in trasferta contro il Monza, il Bologna di Thiago Motta è tornato ad allenarsi a Casteldebole per preparare la prossima sfida di campionato contro il Torino, valevole per la tredicesima giornata di campionato. L'allenatore dei rossoblù ha recuperato Arnautovic, Kasius e Schouten, considerati a disposizione per la gara contro i granata di Juric. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club: "Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti della squadra verso #BFCTorino: per i rossoblù di Motta lavoro tecnico-tattico in campo e di forza in palestra, con Denso Kasius, Jerdy Schouten e Marko Arnautovic ritornati a disposizione. Terapie per Kevin Bonifazi".