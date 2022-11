Bologna, Thiago Motta: "Che reazione dopo l'Inter! Arnautovic? Top player"

BOLOGNA - Il Bologna dopo il brutto scivolone in casa dell'Inter nel turno infrasettimanale, si è ripreso alla grande superando al Dall'Ara il Sassuolo per (3-0). Questo il commento ai microfoni di Sky Sport del tecnico dei rossoblù Thiago Motta. "Abbiamo dei ragazzi intelligenti che capiscono bene quello che voglio vedere in campo. Arnautovic ha giocato molto bene nel secondo tempo e dietro abbiamo sofferto davvero poco. Dopo la partita di San Siro contro l'Inter, avevo chiesto concentrazione. Ho un gruppo sano che vuole migliorare tantissimo e per noi diventa molto più facile fare il nostro lavoro. Sanno di avere un grande privilegio che è quello di vestire la maglia del Bologna e oggi tutti hanno dimostrato la loro forza. Ora andiamo alla sosta e al ritorno penseremo a lavorare per mettere la testa alla prossima partita contro la Roma che sarà molto difficile. Arnautovic? E' un grandissimo attaccante e lo ha dimostrato nella sua carriera, l'ho visto molto meglio nel secondo tempo. Con la qualità fisica e tecnica che ha può fare la differenza in ogni partita. Quando è collegato con i suoi compagni è più forte grazie al lavoro che fanno i giocatori intorno. Soriano ha una grande intelligenza per leggerne i movimenti e oggi nel secondo tempo ha dimostrato la sua forza".