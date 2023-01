Bologna in campo per la Roma: si ferma De Silvestri

BOLOGNA - In casa Bologna notizie non belle per Thiago Motta in vista della sfida di mercoledì all'Olimpico contro la Roma. Il sito ufficiale dei rossoblù ha infatti pubblicato il report della seduta odierna annunciando che Lorenzo De Silvestri si è fermato a causa di un risentimento muscolare. “A due giorni dalla ripresa del campionato i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Lorenzo De Silvestri ha interrotto l’allenamento a causa di un risentimento al polpaccio destro, lavoro differenziato per Joshua Zirkzee. Terapie per Kevin Bonifazi e Musa Barrow.”