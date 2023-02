Soriano, la domanda su Mihajlovic lo fa scoppiare a piangere: il ricordo è commovente

BOLOGNA - Dopo quasi due anni, e 65 partite, senza andare a segno, Roberto Soriano è tornato ieri al gol contro la Sampdoria (sua la prima rete dell'incontro che ha aperto le marcature portando in vantaggio i rossoblù). Al termine dell'incontro Soriano è intervenuto ai microfoni di Sky, dove è andato in onda un momento commovente. All'osservazione rivolta al giocatore del Bologna "Lunedì sarebbe stato il compleanno di Mihajlovic, avete fatto tanta strada insieme", Soriano a quel punto è vinto dall'emozione, si ferma, "scusate un attimo", dice, e poi aggiunge commosso: "sarebbe stato il suo compleanno e voglio pensare che lui mi abbia aiutato a fare gol proprio in questo stadio che è stato così importante per tutti e due. Magari è stato lui a farmi segnare qui dove abbiamo passato dei momenti belli. Sono passate 65 gare dal mio ultimo gol, lo cercavo".