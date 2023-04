Barrow dopo il gol con il Bologna: la dedica a Mihajlovic è da brividi

BOLOGNA - Un giorno importante e speciale per Musa Barrow attaccante del Bologna. Oggi infatti il gambiano è tornato a segnare in campionato, nel match contro l'Udinese giocato al Dall'Ara alle 12.30. Una rete che mancava a Musa dal lontano 16 ottobre. "Sono felice per il gol -ha detto Barrow nel post partita- perchè era molto che non segnavo. Ho sempre lavorato duro nonostante questo lungo periodo di astinenza. Ora ento la fiducia di tutti: compagni, staff e tifosi, che ringrazio perché ci danno sempre la carica. A chi lo dedico? A Sinisa Mihajlovic perché mi voleva bene, avevo deciso che la mia prossima rete sarebbe stata per lui. Ora ci godiamo questi tre punti -ha concluso- e cercheremo di trasferire l’entusiasmo della vittoria, nella prossima gara conto l’Atalanta”.