Bucchi in pole position per la panchina dell'Empoli

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli è a un passo dal Genoa e domani potrebbe essere il giorno decisivo per risolvere il contratto con l'Empoli e approdare sotto la Lanterna. E così in Toscana si deve pensare al prossimo allenatore: la prima scelta di Corsi porta porta al nome di Cristian Bucchi, in testa alla classifica di gradimento. In serie B ha allenato Perugia e nell’ultima stagione il Benevento arrivando alle semifinali playoff. Poi il divorzio con il club campano. L’Empoli ha già sondato anche Alessandro Dal Canto: il profilo intriga, ma potrebbe essere considerato ancora acerbo come esperienza per un campionato di vertice in B con l’obiettivo della promozione.





Il mercato

Non solo Andreazzoli: sono tanti i giocatori in partenza. A Ferrara c'è interesse, forte, per Caputo: l’Empoli avrebbe fissato il prezzo a 10 milioni e la Spal oltre ad Antenucci potrebbe offrire l’attaccante Gabriele Moncini (23), fresco di finale play off persa con la maglia del Cittadella. Per la porta, Ivan Provedel può essere il punto di partenza, mentre Dragowski, dopo lo strepitoso girone di ritorno, rientrerà alla Fiorentina dopo. Difficile la conferma di Maietta, anche Silvestre non resterà. Bennacer, Traoré e Krunic sono destinati a club importanti.