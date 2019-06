FERRARA - In casa Spal, è fatta per il l’acquisto del difensore brasiliano Igor (21) arrivato in prestito dal Salisburgo per una cifra intorno ai tre milioni di euro. Intanto sulle tracce di Manuel Lazzari (25) c’è la Fiorentina, pronta a ricostruire una squadra di forte impronta italiana, ma anche la Lazio non scherza: sul piatto della bilancia potrebbero finire Danilo Cataldi (24), centrocampista, e Alessandro Murgia (22) che Semplici ha già allenato.