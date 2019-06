PISTOIA - Giuseppe Pancaro è il nuovo allenatore della Pistoiese: il club arancione ha ufficializzato oggi l'arrivo sulla propria panchina del tecnico che da giocatore ha indossato le maglie di Lazio, Fiorentina, Milan, Cagliari e Torino. Da oggi e, come si apprende dal comunicato della società, "con contratto fino al 30 giugno 2020, guiderà la Pistoiese. Il suo secondo sarà Vitale “Vito” Tammaro". Pancaro, prosegue la nota, "è il profilo che la Società arancione cercava, ovvero un tecnico ancora giovane con un passato importante di calciatore ed esperienza di allenatore in categoria.

Come tecnico si è forgiato nelle infuocate piazze del sud, da cui esce rafforzato e pronto a rimettersi in gioco con la determinazione e convinzione di affrontare una tappa fondamentale della sua carriera". Gli inizi di Pancaro sulla panchina risalgono al 2012/13, come secondo di Marcolin al Modena. Poi incarico da primo allenatore alla Juve Stabia, al Catania e al Catanzaro.