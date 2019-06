SASSUOLO - Il Sassuolo prende Francesco Caputo (31) per 7,5 milioni dall'Empoli: si conclude così un'operazione elaborata, fatta di una lunga rincorsa verso l'attaccante. Inglobando nell'affare Filippo Bandinelli (24) e Ettore Gliozzi (23), che finiscono in Toscana colmando così la distanza con i dieci milioni di richiesta iniziale. Caputo ha pronto un triennale, in cui percepirà un milione di euro nella prima stagione e poi un aumento di 500mila euro all'anno.