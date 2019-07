Fiorentina, l'alternativa a Biglia è Badelj

FIRENZE - In casa Fiorentina l'idea è quella di riprendere Milan Badelj, che un anno fa ha lasciato la maglia viola a parametro zero. Brucia un po' tornare ad investire sul suo cartellino, ma si lavora in questa direzione. Fin qui il giocatore ha rifiutato tutte le soluzioni estere, a cominciare dal Bordeaux di Paulo Sousa. Alla Lazio non ha trovato la continuità di gioco che aveva avuto a Firenze: il suo agente ha fatto visita al centro sportivo pochi giorni fa, anche per raccogliere le informazioni necessarie per cominciare eventualmente a pensarci sul serio. L'ingaggio può essere un problema, ma la società viola ci lavora su. E poi c'è anche il Genoa di Andreazzoli a spingere per convincerlo: ma è ancora tutto da decidere.

Biglia resiste

Nel frattempo, non diminuisce l'interesse per Biglia, che Montella conosce molto bene. Tra un anno finirà in scadenza: il contratto però è ricchissimo (oltre i 3 milioni netti) e se davvero fosse intenzionato ad approdare in viola dovrebbe far capire di essere pronto a diminuirlo. Di certo la Fiorentina punta a trattative disgiunte: per Veretout sarà accettato solo un pagamento cash. Non trovano riscontro, invece, le indiscrezioni che riportano un interessamento per Medel, mediano ex Inter, e per Luiz Gustavo, classe ’87 dell’Olympique Marsiglia. In difesa, continua a piacere Pol Lirola, terzino destro di proprietà del Sassuolo, ma l'alta richiesta neroverde probabilmente chiude la pista. Sul fronte portieri, manca solo l’ufficialità al ritorno di Pietro Terracciano, arriverà a titolo definitivo dall'Empoli per fare il vice di Dragowski. Laurini oggi sarà un giocatore del Parma.