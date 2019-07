Spal in ritiro: Gomis, Fares e Kurtic assenti giustificati

FERRARA - Inizia ufficialmente la stagione 2019/2020 della Spal. Nel pomeriggio di oggi, la squadra partirà per il ritiro di Tarvisio, dove rimarrà fino a domenica 21 luglio. Al rientro dal Friuli-Venezia Giulia, il gruppo di mister Semplici riprenderà ad allenarsi giovedì 25 luglio al centro Fabbri di Ferrara, mentre per il giorno successivo è in programma la partenza per la seconda fase di preparazione che si terrà a Valles, nell’area vacanze sci e malghe Rio Pusteria. In Trentino Alto-Adige la Spal rimarrà fino a sabato 3 agosto.

Serie A, già 7 cambi in panchina: i 20 allenatori del prossimo campionato

Ecco i convocati

PORTIERI: Etrit Berisha, Alfred Gomis, Demba Thiam, Marco Meneghetti

DIFENSORI: Thiago Cionek, Francesco Vicari, Felipe Dalbello, Sauli Vaisanen, Igor Julio Dos Santos, Ricardo Farcas, Paolò Cannistrà

CENTROCAMPISTI: Pasquale Schiattarella, Jasmin Kurtic, Mattia Valoti, Simone Missiroli, Mirko Valdifiori, Lorenzo Dickmann, Mohamed Fares, Marco D’Alessandro, Gabriel Strefezza

ATTACCANTI: Marko Jankovic, Alberto Paloschi, Andrea Petagna, Sergio Floccari, Gabriele Moncini

Alfred Gomis e Mohamed Fares si uniranno al gruppo in seguito agli impegni in Coppa d’Africa con Senegal ed Algeria, mentre Jasmin Kurtic raggiungerà la squadra nella giornata di lunedì 15 luglio.