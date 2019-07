FIRENZE, - "De Rossi? Non è un segreto che fosse un obiettivo di mercato. All'inizio era motivato e abbiamo insistito, ultimamente lo abbiamo lasciato sereno. Non so cosa deciderà ma da noi ha una porta aperta: per carisma e personalità potrebbe essere un esempio e un valore". Lo ha detto Vincenzo Montella durante la conferenza stampa di chiusura della prima parte di ritiro della Fiorentina a Moena, in Trentino.

