Fiorentina, idea Berge per il centrocampo

FIRENZE - Dopo aver messo nel mirino Diego Demme, 27 anni, del Lipsia, la Fiorentina ora punta anche il norvegese Sander Berge, classe ’98, dal Genk, con già 14 presenze nella Nazionale maggiore. Il costo del suo cartellino è altissimo, 25 milioni di euro. Ci sarebbe la Premier su di lui, con il Tottenham: Berge però ha voglia di essere al centro di un progetto, non uno dei tanti nuovi arrivi del campionato inglese: per questo, fin qui, si è arenato tutto. E, sempre per questo, la Fiorentina è pronta a farsi avanti, aspettando il momento giusto. L'accoppiata potrebbe essere questa: il mediano norvegese con Badelj, per il quale la Lazio ha aperto ad un prestito. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, perché la Fiorentina vuole strappare la migliore condizione possibile. Per la cabina di regia, resta comunque in corsa anche Valentin Rongier, il metronomo del Nantes. I francesi non vorrebbero cederlo, ma sarebbe stato lui ad aprire di fronte alla possibilità di arrivare in Italia. Non va comunque scartata l'opzione Demme, che già ha fatto arrivare il gradimento al club viola. C'è da trattare col Lipsia per individuare la formula giusta. Intanto la Fiorentina si è assicurata il cartellino di Alessandro Lovisa, classe 2001, mediano che ha giocato la scorsa stagione con l’Under 19 del Napoli. E’ stata battuta la concorrenza del Torino.





