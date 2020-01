La Fiorentina temporeggia per Duncan

FIRENZE - La Fiorentina temporeggia. Sa bene che il primo giocatore da provare a chiudere è Alfred Duncan del Sassuolo, ma aspetta, consapevole di voler portare il club neroverde sulle proprie cifre, più vicine ai 12-13 milioni che ai 18 della richiesta ricevuta. In alternativa, c’è sempre Soualiho Meité del Torino, che non è mancino come il ghanese, ma che ha la giusta versatilità per andare ad aggiungere qualità ad un reparto che ha bisogno di precisione e fosforo. Solo dopo, si potrà pensare a liberare qualche giocatore, tipo Szymon Zurkowski, cercato dall’Empoli e che in Serie B potrebbe dimostrare il proprio livello di maturazione. In difesa, resta viva l’ipotesi legata a Kevin Bonifazi, almeno fino a quando non si formalizzeranno le firma dopo l’accordo, ormai datato di diversi giorni tra Spal e Torino.

