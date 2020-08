Sassuolo su Van Crombrugge. Esposito è il sogno

SASSUOLO - Il futuro di Andrea Consigli potrebbe essere lontano dai neroverdi. Per questo il Sassuolo è molto attivo sul mercato e punta forte sul belga Hendrik Van Crombrugge dell'Anderlecht, già seguito un paio di estati fa. La società belga chiede 8 milioni di euro. Meno battuta la pista che conduce a Marco Silvestri del Verona. Aspettando il riscatto da parte dell'Inter di Stefano Sensi si delinea una nuova operazione: Leonardo Pirola e Stefano Esposito i prospetti che potrebbero entrare nell'affare. Gianluca Scamacca piace molto allo Spezia che lo vuole in prestito. Si lavora anche ai rinnovi dei prestiti di Riccardo Marchizza e Federico Ricci, che il Sassuolo potrebbe lasciare un'altra stagione in Liguria. In uscita Cristian Dell'Orco che piace al Crotone.

