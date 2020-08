La Fiorentina blinda Castrovilli

FIRENZE - L’incontro è servito. Ad ore la Fiorentina vedrà l’entourage di Castrovilli e la missione è chiara: ulteriore rinnovo del contratto fino al 2025 con importante ritocco dell’ingaggio. Una soluzione gradita da entrambe le parti perché Gaetano a Firenze sta bene e ha preso il volo così come dall'altra parte la società viola vorrebbe blindarlo ulteriormente per difenderlo dagli attacchi delle big. Dalla Roma all’Inter, dal Napoli alla Juventus. Ora la volontà è quella di prolungare per un anno in più, cioè fino al 2025, con uno stipendio quasi raddoppiato, da top player. Visti i buoni rapporti fra le parti e la stima reciproca, poterebbero bastare pochi minuti per firmare. Ma si sa nel mercato tutto può succedere. È necessario guardarsi intorno, valutare tutto, respingere gli attacchi dei principali club italiani, capaci di proposte "indecenti", e le offerte dei top club europei anche se per Gaetano, che ha appena un anno di serie A alle spalle, migrare all'estero potrebbe avere un effetto boomerang.

Milenkovic e Pezzella

La Fiorentina vorrebbe i rinnovi di Milenkovic e Pezzella. Sono in scadenza nel giugno 2022 e il nuovo accordo ai giocatori è già stato proposto dal club di Commisso. Le prossime ore saranno decisive anche perché Beppe Iachini li considera due pilastri e il rischio potrebbe invece essere quello di vederli partire. Un'ipotesi da evitare e per questo la Fiorentina si è mossa in anticipo per proporre loro il nuovo accordo. Napoli e Milan tuttavia hanno acceso le sirene.