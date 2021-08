Calciomercato Fiorentina, Brekalo e Carrascal: casting esterni

FIRENZE - Esterni sul taccuino di Vincenzo Italiano: ne vuole 5 il tecnico della Fiorentina. E così, dopo il colpo Gonzalez, la dirigenza cerca altri innesti per una zona cruciale dell'idea di gioco del proprio allenatore. Nei radar dei viola (che oltre a Gonzalez hanno nel ruolo anche Sottil e Callejon ed, evneutalmente, un Saponara "adattato"), per questo, restano Jorge Carrascal (23) del River Plate, Josip Brekalo (23) del Wolfsburg e Riccardo Orsolini (24) del Bologna. Su Carrascal non manca la concorrenza, anche italiana: Juve e Verona e pare che anche il Torino abbia fatto un sondaggio, ma la Fiorentina può essere in vantaggio per i buoni rapporti col club di Buenos Aires. Brekalo (contratto in scadenza nel 2023) cerca nuove esperienze dopo il Wolfsburg: anche su di lui tanti riflettori. Lazio e Atalanta in Italia, Betis, Siviglia e Real Sociedad in Spagna. Con la giusta offerta, infine, Orsolini può lasciare il Bologna: la Fiorentina, pur avendolo osservato da vicino, non ha mai aperto una vera e propria trattativa, ma i prossimi giorni possono essere decisivi.