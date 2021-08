Calciomercato FIorentina, contatti col Bologna per Orsolini

FIRENZE - Esterno offensivo cercasi per la Fiorentina. Osservato speciale, Riccardo Orsolini. Nella giornata di ieri il contatto tra il club viola e il Bologna, con la telefonata tra Barone e Fenucci. A breve, da Commisso, potrebbe arrivare anche l'offerta ufficiale. Se da una parte Mihajlovic spera di avere sulla destra uno tra Tomiyasu e lo stesso Orsolini, Italiano dal canto suo non hai mai fatto mistero di avere necessità di cinque esterni. Ruolo di quinto, al momento, ricoperto da Munteanu della Primavera: ma se le condizioni fossero favorevoli, Orsolini potrebbe ricoprire quel ruolo. Non tramonta la pista Gonzao Plata, classe 2000 dello Sporting Lisbona. Resta forse un sogno la pista Berardi, per cui non ci sono stati contatti diretti tra i club. Sulle sue tracce c'è anche l'Atalanta.



