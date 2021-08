Empoli, l'amichevole con la Carrarese è stata annullata

EMPOLI - Attraverso un comunicato ufficiale affidato al proprio sito web, l'Empoli ha reso noto "che l’amichevole programmata per mercoledì 4 agosto contro la Carrarese è stata annullata". La gara era prevista al Castellani ed è saltata a motivo del focolaio Covid nella squadra toscana, situazione che in precedenza, sul fronte Empoli, aveva già causato l'annullamento dell'amichevole in programma con il Cuoiopelli. La Carrarese, infatti, ha comunicato che "all’esito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, sono state accertate alcune positività all’interno del gruppo squadra. Suddetta casistica si trova gia' in isolamento fiduciario presso la propria domiciliazione".