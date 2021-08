Empoli, Andreazzoli: "Buona prestazione con una Lazio forte"

EMPOLI - "Siamo soddisfatti della prestazione contro una Lazio forte. Dal punto dei vista dei numeri non è stata una serata favorevole: abbiamo tirato in porta 10 volte, prendendo una traversa e un palo". Lo ha dichiarato Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ai microfoni di Dazn dopo la gara con la Lazio: "Vediamo il bicchiere mezzo pieno, siamo stati bravi facendo belle cose, senza mollare. Gli episodi ci sono andati contro, pazienza, la strada è in salita ma con queste componenti bisogna essere ottimismi. Si poteva far di più sul gol di Lazzari, ma è quasi imprendibile quando parete. Ma siccome lo conosciamo, si doveva fare di più. Il vero infortunio della serata è stato il rigore, ha condizionato il resto. E poi quando hai la possibilità di rimetterla in piedi, il difensore salva sulla linea... Bajrami? Giocatore interessante, ha qualità da fermo e su azione, può andare oltre i 5-6 gol l'anno, lo spero per lui e per la squadra. La costruzione della mentalità passa anche da partite come questa, ne prendiamo atto. Alla lunga dà la possibilità di diventare importante".