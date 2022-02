Andreazzoli: "L'Empoli ha comandato la partita"

GENOVA - "Ho visto un Empoli che da subito ha voluto imporsi riuscendoci fino al 93'. Poi per ò come spesso accade non riusciamo a raccogliere quanto seminato". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, dopo la gara con la Sampdoria: "Quando affronti un certo tipo di avversari, gente come Quagliarella, se perdi le tue occasioni paghi e noi abbiamo pagato nuovamente. Io però di mestiere faccio l'allenatore e guardo come vengono i risultati. Va bene se una squadra si esprime così: lo spirito è stato giusto fino al terzo minuto di recupero, cercando di lottare, tenere e correre: questo dà soddisfazione. L'ultimo controllo, l'ultimo passaggio e la rifinitura sono le situazioni che ci penalizzano. I ragazzi si sfornzano tanto, poi non riescono a concretizzare quanto fatto di positivo. E, nell'interpretazione della fase difensiva, ci mettiamo anche del nostro. Sono minimi particolari che decidono il risultato, minimi ma a questi livelli incidono. Mancanza di equilibrio? Non manca equilibrio se non prendi mai contropiede pur comandando sempre la partita".