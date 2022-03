Andreazzoli: "Empoli, complimenti. Smentito chi diceva che non avevamo fame"

Genoa combattivo e solido

“Ho avuto il piacere di assistere a questa gara, Blessin è bravo e gli ho fatto i complimenti perché sono solidi e combattivi. Mi è piaciuto come hanno giocato i miei, non era facile. Se non ci fossimo calati in questa veste non avremmo preso un punto. Lo step in più lo abbiamo già fatto oggi, abbiamo smentito chi dice che non abbiamo più fame. Si gioca per il risultato e lo si può perseguire senza essere troppo belli. Abbiamo visto una gara d’altri tempi, mi ha riportato indietro alla piazzetta di una volta, ho fatto i complimenti ai ragazzi”.