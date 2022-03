Empoli, Andreazzoli: "Milan? Andiamo a giocarci la nostra partita"

EMPOLI - "Dovremo fare il massimo di quello che possiamo fare, sia come squadra che come individualità. E dovremo anche augurarci che loro non siano nella loro giornata migliore". Lo a dichiarato il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, in vista del prossimo impegno di campionato, con il Milan: "Il divario - prosegue - è alto, ma noi dobbiamo esaltare i nostri punti di forza, quello che abbiamo sotto controllo. Mi arrivano sempre buone sensazioni dai ragazzi e non ho mai motivo di non essere contento. E' una partita importante, non abbiamo bisogno di stimoli ulteriori: andremo a giocarci la nostra partita". Nell'ultima uscita, il pareggio con il Genoa: "Ci mancava questo tipo di partite: va detto che i ragazzi si sono adattati bene. Col Genoa è stata una battaglia, mi è dispiaciuto vederla dipinta con aggettivi soprattutto negativi, ma per me è un buon passo avanti. Non solo per il comportamento ma anche per la consapevolezza che a volte devi raschiare il baril. La classifica è buona: non c'è bisogno degli aggettivi negativi utilizzati in questa settimana. Se no vuol dire perdere coscienza di quello che siamo. Giochiamo in Serie A e il Genoa si è rinnovato molto, è una squadra indisiosa. Ma le critiche devono essere giuste. Pare che siamo diventati un Empoli partito per puntare alla Champions: quindi diamoci tutti una regolatina".