Andreazzoli: "Empoli, serve il massimo contro una Fiorentina dalla forte identità"

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli tecnico dell'Empoli, è intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, in vista del derby di Firenze contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: "E' una gara diversa dalle altre, ma a noi ci interessa la classifica. Poi è un derby e dobbiamo affrontarlo con la consapevolezza che il nostro avversario è più forte, cercando di ripetere quello che fino a questo momento è stato il nostro cammino. E' una gara aperta, all'andata abbiamo giocato alla pari della Fiorentina. La considerazione è questa: a noi manca qualcosa dal punto di vista individuale e dell'esperienza. Empoli squadra che shiera più italiani in A? Indipendentemente dalla nazionalità e carta di identità cerchiamo di farlo al meglio. Abbiamo la necessità di interpretare il campionato con questi elementi. Una ricetta non ce l'ho ma bisognerebbe sentire gli allenatori delle giovanili nazionali. Cacace? Sta bene sia fisicamente che mentalmente e questo è importante".