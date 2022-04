L'Empoli perde Tonelli: lesione al legamento crociato destro

EMPOLI - Brutte notizie per Aurelio Andreazzoli tecnico dell'Empoli, che perderà Lorenzo Tonelli per infortunio. L'ex Napoli, costretto al cambio al 28' del primo tempo nel derby contro la Fiorentina, da esami effettuati in giornata, ha riportato un serio infortunio al ginocchio. Per il difensore azzurro, lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.