Andreazzoli: "Empoli, non ti puoi permettere di rilassarti"

EMPOLI - "L'Udinese ha dimostrato di stare bene, a livello di punti, nelle ultime gare contro avversari importanti. E' una realtà molto importante, mi piaceva anche quando l'abbiamo incontrata all'andata o in amichevole: è una squadra difficile da prendere, con belle individualità". Lo ha dichiarato l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, in vista del prossimo incontro di campionato, contro l'Udinese: "Ci attende una gara difficile per la forza degli avversari. Non si può avere tranquillità: o siamo salvi o non si parla di tranquillità, è una condizione che ci piace più di altre. Credo che loro, dopo aver penato un po', possano ambire a una posizione importante di classifica. Noi non possiamo permetterci di rilassarci, dobbiamo stare in guardia e dimostrare che quando abbiamo ben chiaro lo sforzo non siamo tanto scarsi. Domani speriamo di tornare contenti come accaduto in altre trasferte. Dispiace aver fatto meno punti in casa per i nostri tifosi sempre bravi e calorosi. Penso che sotto l’aspetto della prestazione ci siamo sempre fatti valere, nel giocare le partite sporche abbiamo fatto passi avanti. Cutrone? Sta molto bene, ha fatto una bella settimana, è vivace, si allena sempre forte, come molto compagni. Vediamo domani cosa ci conviene fare. Benassi domani gioca dall'inizio, l'ho visto in crescita, è stato un peccato il colpo al polpaccio che ha preso tempo fa quando stava ripartendo. Mi piace molto, è applicato, sta sempre dentro gli allenamenti, spero che possa avere soddisfazione per la prestazione".