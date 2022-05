Andreazzoli: "Salernitana? L'Empoli ha fatto una gara seria"

EMPOLI - "L'Empoli è stato serio, come avevo detto prima della partita. Volevamo dimostrare come si sta in questo mondo, i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo fatto bene il primo tempo, però potevamo chiuderla lì. Sulle palle inattive abbiamo sofferto come sulle seconde palle. E dobbiamo ringraziare il nostro portiere, la Salernitana è più forte di noi in quei frangenti". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, a Dazn dopo la gara con la Salernitana: "Le parate di Vicario? Ne ha fatte molte, non è la prima volta. Si è confermato, è estremamente serio e nel gioco coi compagni è migliorato. Gli auguro tutto quello che merita, cioè un futuro notevole. A volte non si è assistiti dai comportamenti, noi oggi siamo stati seri nei confronti delle squadre che sono sotto di noi", ha concluso Andreazzoli.