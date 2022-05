Empoli, Andreazzoli: "Vittoria che ci gratifica. Applauso ai ragazzi per la serietà"

EMPOLI - Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria al Gewiss Stadium contro l'Atalanta per 1-0. Nel dettaglio, le sue parole: "Avere ottenuto un risultato pieno contro una squadra come l'Atalanta, è una gratificazione per i ragazzi. Siamo contenti perché abbiamo chiuso in un ambiente particolare, stadio bellissimo, contro una società che è un esempio da seguire. Anche da salvi, come siamo noi, si possono disputare gare serie, con applicazione. Rimpianti? Si, perchè durante la stagione a mio avviso meritavamo di più. Lo sport deve essere questo, non può prescindere dalla massima espressione che può offrire. Altrimenti non è serio, rispettoso, nei confronti di chi lavora e di chi sta tribolando. Non tutti la pensano così. C'è chi pretende favori infamando i calciatori che fanno il loro dovere, come è successo con la Salernitana. Deve smettere, sennò è inutile presentarsi".