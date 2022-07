Empoli-Pafos 2-1: Haas e Destro a segno contro i ciprioti

WORGL (Austria) - Dopo il successo di misura nel test di livello contro i campioni di Turchia del Trabzonspor, l'Empoli di Paolo Zanetti batte anche i ciprioti del Pafos a Worgl. Al 5' subito vantaggio toscano con la rete di Haas dopo perfetto scambio con il nuovo arrivato Marin. A tu per tu con Petrou la mezzala svizzera non sbaglia. Dopo sei minuti (11') arriva il pareggio del Pafos. Il gol viene realizzato dall'attaccante marocchino Al Ghaddioui che, su indecisione di Haas e Luperto, spiazza Vicario con un rigore in movimento. Torna avanti l'Empoli al 33' con la rete firmata da Destro su assist di Bajrami: il tiro del nuovo attaccante dei toscani è talmente forte da non consentire al portiere di trattenere la sfera. Nel secondo tempo non succede nulla di eclatante. L'Empoli chiude la gara vincendo 2-1 con ancora Destro protagonista (il suo gol aveva deciso l'amichevole contro il Trabzonspor).