Empoli, De Winter: "Con Zanetti mi trovo bene, sa cosa vuole"

EMPOLI - Pomeriggio di presentazione per il nuovo difensore dell'Empoli, Koni De Winter. Presso la sala stampa Antonio Bassi dello Stadio Carlo Castellani il belga classe 2002 è intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue parole: "Il nostro è un gruppo giovane con tanto entusiasmo. Qui tutti sono gentili e hanno voglia di lavorare. Empoli è conosciuta perchè sa lavorare con i giovani. Mi sto trovando molto bene con Zanetti, sa cosa vuole e lo trasmette bene. Qua mi trovo bene, tutti mi aiutano". Aggiunge De Winter: "Sono un difensore che difende bene, sono veloce e ritengo di essere bravo anche con la palla tra i piedi. In Belgio lavorano bene coi giovani, lo sanno tutti. Nazionale? Vediamo come andrà questa stagione".